"5° Trofeo Fita Abruzzo - in ricordo di Roberto Falone" al teatro Cavour: il programma

Dopo il successo della quarta edizione, il comitato regionale della Federazione Italiana Teatro Amatori, presieduto da Antonio Potere, organizza la quinta edizione della rassegna di teatro dialettale "5° Trofeo Fita Abruzzo - in ricordo di Roberto Falone" che si terrà a Pescara dal 12 novembre 2023 al 24 marzo 2024 con ben 9 spettacoli, di cui otto in concorso e uno fuori concorso in programma dopo la cerimonia di premiazione della rassegna. Le otto compagnie teatrali in concorso saranno giudicate da due giurie: popolare e tecnica.

La giuria popolare, composta esclusivamente dagli abbonati, avrà diritto al voto e assegnerà il premio alla migliore compagnia gradita dal pubblico. La giuria tecnica avrà invece il compito di aggiudicare i seguenti premi: migliore compagnia, migliore allestimento scenografico, migliore regia, migliore attore protagonista, migliore attrice protagonista, migliore attrice non protagonista, migliore attore non protagonista, miglior attore caratterista e miglior attrice caratterista. L'intera Rassegna sarà condotta da Ambra Porreca.

Si apre domenica 12 novembre con la compagnia teatrale "Theatre Ensemble" di Torino Di Sangro e la commedia "Na fame nere", poi domenica 26 novembre la compagnia "Li nipute de tatone" di Chieti rappresenterà la commedia "Divurzie tu cà divorzie pure je!", domenica 17 dicembre la compagnia "Lu passatempe" di Penne porterà in scena "Ma vì li sò arcundat mai? Ovvero La cose chiù belle", domenica 14 gennaio la compagnia "Atriana" di Atri si esibirà con lo spettacolo "Non è mai troppo tardi", domenica 28 gennaio gli "Amici della ribalta" di Lanciano presenteranno la commedia "Parenti serpenti", domenica 11 febbraio "I temerari" di Chieti allieteranno la commedia "Ddù rape strascenate", domenica 25 febbraio la compagnia teatrale "Drago d'Oro" di Atessa salirà sul palcoscenico del teatro con la commedia "Io non so niente!".

Domenica 10 marzo "I giovani amici del teatro" di Pescara concluderanno la rassegna in concorso per i premi con la commedia "Pure lu Paradise è d'accorde!", e infine domenica 24 marzo ci sarà la cerimonia di premiazione; subito dopo la compagnia teatrale "I Marrucini" di Chieti si esibirà con lo spettacolo fuori concorso "Na socera... da maretà!". Biglietti acquistabili anche online su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati o al botteghino del teatro dalle ore 15:30 prima di ogni spettacolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 339/2314718 – 329/1519907.