'Nduccio per la festa degli over 65 organizzata dal Comune

Un pomeriggio interamente dedicato agli over 65. Da trascorrere in allegria, con le gag e la simpatia di ‘Nduccio, per chiudere insieme le feste di Natale e Capodanno. È l’iniziativa organizzata dal vicesindaco e assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio per domenica 7 gennaio, alle ore 16.30 nell’Auditorium Flaiano, con ingresso libero (fino ad esaurimento posti).

L’annuncio arriva proprio da Sulpizio, che parla di “un’occasione per stare insieme e divertirsi, assistendo all’esibizione di un artista locale, ‘Nudccio, la cui simpatia e bravura sono note a tutti. È un evento pensato per gli over 65, con il desiderio di far trascorrere a tutti i partecipanti qualche ora all’insegna della spensieratezza, godendo del piacere di stare insieme in un clima di festa. Sarà l’occasione per annunciare nel dettaglio le attività e i progetti che vengono realizzati quotidianamente dal Comune per gli anziani”.

E aggiunge: "Da parte nostra l’attenzione alla terza età è massima e passa attraverso una lunga serie di iniziative, tutte finalizzate a mantenerli attivi e ad intrattenerli con molte attività di cui vogliamo parlare proprio in occasione del grande incontro organizzato per domenica. Non mancheranno le sorprese, per i partecipanti che decideranno di trascorrere con noi il pomeriggio", conclude Sulpizio. All'incontro parteciperà il sindaco Carlo Masci.