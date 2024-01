"La leggenda di Belle e la Bestia" in scena al teatro Massimo

Andrà in scena domenica 4 febbraio al teatro Massimo "La leggenda di Belle e la Bestia - il musical", che verrà rappresentato dalla Compagnia dell'Ora. La magica storia d'amore tra Belle e la Bestia torna a teatro in una vicenda senza tempo e senza età. Un musical per adulti e bambini, in tournée nazionale per il terzo anno consecutivo. Biglietti disponibili sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Per informazioni: 329/0617544, info@ludaproduzioni.it.

La trama ruota attorno a un giovane principe che, trasformato in una brutta bestia a causa della sua arroganza, deve fare i conti con il proprio passato, e soltanto qualcuno capace di amarlo davvero sarà in grado di rompere l'incantesimo. Tutto cambierà dopo l'incontro casuale con Belle, figlia di un nobile, che però Miguel vuole sposare a tutti i costi. Musiche di Enrico Galimberti, testi e regia di Luca Cattaneo.