Con “La scorciatoia” (da Ennio Flaiano) inizia la prima stagione del Piccolo Teatro Orazio Costa”

Parte questo weekend la prima stagione del Piccolo Teatro Orazio Costa di Pescara, fondato e diretto da Domenico Galasso. Il primo spettacolo della stagione (intitolata “Il teatro delle parole”) è “La scorciatoia”, tratto dal primo capitolo del romanzo-capolavoro “Tempo di uccidere” di Ennio Flaiano, con cui lo scrittore pescarese vinse la primissima edizione del premio Strega nel 1947. La drammaturgia originale è di Alfredo Troiano (collaboratore, in passato, di Tonino Guerra) e dello stesso Galasso, protagonista sul palco.

Un problema irrisolto di coscienza, che si specchia in quella degli spettatori. Un Flaiano inusuale, lacerante, perturbante. Un testo dalla potente e sconcertante attualità: non a caso sarà messo in scena durante la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (e queste ultime potranno fruire del biglietto ridotto). I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Oooh.events o direttamente al botteghino. È vivamente consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 351/5566694.