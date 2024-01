Domenico Galasso omaggia Primo Levi per la giornata della memoria

Prezzo non disponibile

Sabato 27 gennaio il Piccolo Teatro Orazio Costa organizza una serata in occasione della giornata della memoria: al centro vi sarà un reading a cura dell'attore Domenico Galasso tratto da 'Carbonio' (da 'Il sistema periodico' di Primo Levi), con introduzione a cura dello scrittore e professore Stefano Redaelli dell'università Artes Liberales di Varsavia. Una replica è prevista il giorno successivo, domenica 28.

In un nota dell'edizione scolastica del Sistema periodico, Primo Levi scrisse di aver concepito l'idea alla base del racconto Carbonio quando si trovava in carcere ad Aosta dopo l'arresto e prima della deportazione a Fossoli e quindi ad Auschwitz. Per informazioni e prenotazioni: 351/5566694.

"Credo sia fondamentale rileggere oggi Primo Levi e riflettere sulla sua parabola umana e letteraria - aveva detto Galasso in un'iniziativa analoga per il centenario della nascita dello scrittore internato ad Auschwitz - Doveroso ricordarlo soprattutto alle nuove generazioni che rischiano di perdere la memoria dell'Olocausto e di chi lo ha vissuto e raccontato con tanta intensità e qualità letteraria".