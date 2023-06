"Assaggi di improvvisazione teatrale", saggi di fine anno della scuola Estrodestro 

La scuola nazionale di improvvisazione teatrale Estrodestro vi dà appuntamento al 23 giugno per la serata dei saggi di fine anno degli allievi denominata "Assaggi di improvvisazione teatrale". Dopo un anno di sacrifici, fatiche ma anche tante risate, gli allievi della scuola vi aspettano per condividere con loro l'emozione del palco, senza copione ma totalmente al servizio del pubblico e della fantasia.

Una serata all'insegna del divertimento, della follia e del gioco in cui il pubblico sarà direttamente partecipe del momento creativo fornendo a più riprese i suggerimenti che guideranno le storie e gli sketch. Il programma prevede: inizio "Assaggi" alle 21 per iniziare il primo anno con improvvisazioni libere, a seguire il secondo anno con suggestioni, transizioni e commistioni, per finire gli amatori con "Cena tra amici", liberamente ispirato al film “Perfetti sconosciuti”.

Per motivi organizzativi si prega di prenotare il proprio posto mandando una mail a info@estrodestro.com.