Sagra di Sant'Antonio 2023 dal 17 al 21 agosto: il programma

Torna, dal 17 al 21 agosto, la sagra di Sant'Antonio, una tradizione popolare giunta ormai alla sua 17esima edizione che si terrà, come consuetudine, lungo la strada parco (Via Castellamare Adriatico) nei pressi di Villa Sabucchi. Organizza la parrocchia di Sant'Antonio. Tutte le sere, a partire dalle ore 19, all'interno della sagra potranno essere degustati squisiti prodotti tipici abruzzesi, porchetta, arrosticini, salsicce, hot dog, baccalà, patatine, pizze e ciambelline fritte, cocomero, dolci e crepes per celiaci.

Non mancherà, ogni sera, un appuntamento musicale. Si comincia giovedì 17 con "Le orme dei capitani coraggiosi & artisti italiani", per poi proseguire venerdì 18 con i "Rimbam Beat" e sabato 19 con una tribute band di Lucio Battisti. Domenica 20 il grande ritorno dei Campari Blues, ormai veri e propri habitué della manifestazione. Chiusura lunedì 21 con gli Hot Stuff. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21. Ingresso libero.