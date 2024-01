In piazza Salotto è arrivata la tradizionale Befana dei vigili del fuoco [FOTO]

Una Befana molto speciale oggi pomeriggio ha accolto, come da tradizione, i bambini in piazza Salotto. Ancora una volta i protagonisti della giornata sono stati i vigili del fuoco, che hanno organizzato due momenti diversi per celebrare la ricorrenza dell'Epifania, coinvolgendo in particolare i più piccoli. Poco prima delle ore 17, l'elicottero del 115 ha iniziato a sorvolare l'area per poi far calare la Befana dall'alto, scendendo da Palazzo Arlecchino sulla piazza, dove ha regalato dolci e caramelle ai bambini. Parallelamente è stato possibile ammirare le attrezzature e gli automezzi dei vigili del fuoco.

Una giornata di festa, fortemente voluta dal Comune e dal comando dei vigili del fuoco di Pescara, per stupire, incuriosire ed educare i bambini, ma anche per coinvolgere le famiglie. Durante la mattinata, invece, piazza Salotto ha ospitato “Pompieropoli”, un percorso che ha consentito ai più piccoli di divertirsi e imparare alcune nozioni molto importanti, affrontando delle prove da “vero” pompiere.

Grazie al prezioso contributo dell'associazione nazionale vigili del fuoco in congedo i bimbi, dotati di elmi e imbragature, hanno affrontato incendi e operazioni di salvataggio in un tunnel, si sono arrampicati sulla parete di addestramento e hanno provato l’emozione di sfrecciare a bordo di una Aps (autopompa serbatoio), allestita con un simulatore di guida. Tutto pensato, rigorosamente, a misura di bambino.