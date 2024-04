Al Città Sant'Angelo Village Outlet arrivano gli attori della serie "Mare fuori"

Appuntamento imperdibile per gli appassionati della serie tv "Mare Fuori" al Città Sant’Angelo Village Outlet. Sabato 27 aprile dalle 16 saranno presenti Giovanna Sannino e Alessandro Orrei, noti per i loro personaggi Carmela e Mimmo per incontrare il loro pubblico.

La serie, che ha raccontato le vicende dei ragazzi dell’Istituto penitenziario minorile, ispirato al Carcere di Nisida, ha ottenuto un incredibile successo. Con 12 milioni di visualizzazioni e un totale di 5,7 milioni di ore viste sulla piattaforma RaiPlay, i primi 6 episodi della terza stagione di “Mare Fuori” hanno raggiunto un pubblico trasversale di tutte le età.

I personaggi protagonisti della - fiction, tra cui Domenico “Mimmo” Varriale e Carmela Valestra, hanno catturato l'attenzione degli spettatori con le loro storie di redenzione e lotta per la giustizia. Mare Fuori ha affrontato temi importanti come la violenza, l'illegalità e la ricerca della spensieratezza giovanile, coltivando un forte legame emotivo con il suo pubblico. I pass gratuiti per accedere all’area del "Meet&Greet" sono prenotabili tramite il sito ufficiale del Città Sant’Angelo Village Outlet, fino ad esaurimento scorte.

Il direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo:

“L’evento con i protagonisti di Mare Fuori rappresenta pienamente l’obiettivo di voler regalare pomeriggi belli e divertenti ai nostri visitatori. In particolare, vogliamo dare la possibilità a tanti giovani di conoscere i propri idoli. Mare Fuori è la serie del momento e questo evento richiamerà l’attenzione di tantissimi ragazzi. Proprio in quest’ottica, stiamo realizzando un cartellone estivo di interesse per tutti , dai più piccoli ai più grandi, passando per i ragazzi. Nelle prossime settimane annunceremo gli appuntamenti di intrattenimento dell’estate”.