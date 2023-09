"L’arte con la moda”, Stefania La Greca espone a Montesilvano

Il percorso artistico di Stefania La Greca prosegue senza soluzione di continuità e si arricchisce di esperienze che inseriscono la pittrice di origine napoletane nell’olimpo dei personaggi più importanti e assolutamente da scoprire. La "Divina della pittura", uno dei tanti nomi d’arte attribuiti a Stefania La Greca, da venerdì 22 settembre esporrà le sue opere nel cubo centrale della vetrata di Porto Allegro, struttura artistico-cinematografica situata a Montesilvano.

Il titolo scelto per l’esposizione è "L’arte con la moda” e si attaglia perfettamente allo straordinario fascino di Stefania La Greca, artista che ha anche calcato le passerelle della moda nel senso nobile del termine. Tra arte e moda esiste da sempre un binomio indissolubile: la moda è arte e l’arte è moda. Sono due mondi che non potrebbero esistere da soli. L’uno contamina l’altro e non c’è niente di più affascinante. Ecco, Stefania vuole condurre lo spettatore in un viaggio attraverso l’arte e la moda, un viaggio che può definirsi stupendo e sorprendente.