L'ultimo fine settimana di maggio torna a Loreto Aprutino l'antico rito del bue di San Zopito

Come da tradizione, nel fine settimana della Pentecoste torna a Loreto Aprutino l'antico e affascinante rito del bue di San Zopito. Appuntamento il 27,28 e 29 maggio con la festa del santo patrono loretese, appunto San Zopito, e gli antici riti fra sacro e pagano in particolare domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio.

Oltre al bue di San Zopito ci sarà anche la rievocazione del "Ritorno dei vetturali". La domenica mattina 28 maggio, alle ore 11, il bue verrà benedetto assieme ai vetturali, vestito e imbardato con i tradizionali abiti e drappi sopra al quale viene posizionato un bambino per poi partire per la rievocazione assieme ai vetturali. La tradizione prevede che il bue si inginocchi davanti la chiesa di Sant'Antonio, nella chiesa di San Pietro e davanti al palazzo Valentini, della storica famiglia loretese che è anche proprietaria della nota azienda vinicola rinomata in tutto il mondo.

Lunedì 29 è prevista invece la sacra processione durante la quale al passaggio nella piazza principale del paese, ci sarà l'incontro con la reliquia di San Zopito e ancora una volta il bue verrà fatto inginocchiare. Questa antica tradizione nasce nel 1711 quando, secondo i racconti, la reliquia di San Zopito fu spostata da Penne a Loreto. In quell'occasione, durante il passaggio del corteo religioso e delle spoglie del santo, un contadino non si fermò continuando a lavorare, mentre il bue si sarebbe avvicinato alla reliquia per inginocchiarsi spontaneamente.