“Pescara Photo Week”: all’Aurum workshop, convegni e seminari per appassionati

Un format ideato per celebrare l’arte della fotografia attraverso eventi culturali di grande rilevanza. Un progetto concepito come laboratorio permanente in cui realtà del settore, organizzazioni, artisti, appassionati, e pubblico, convergono per testimoniare attivamente l’amore per le immagini. È questo in sintesi l’obiettivo della Pescara Photo Week che si svolgerà all’Aurum dal 13 al 20 dicembre.

La Pescara Photo Week è parte integrante del Premio di fotografia Tonino Di Venanzio, che, grazie al lavoro della giuria ha decretato i vincitori del concorso fotografico 2023, sabato 9 dicembre a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Questi i nomi dei vincitori. Categoria Abruzzo Che Sorpresa: Luciano Evangelista di Loreto Aprutino. Categoria Tema Libero: Samuele Bucci di Bussi sul Tirino (Pescara). Premio speciale Attitudine Smart: Alessio Nicastro (Torino)

La Pescara Photo Week si aprirà mercoledì 13 dicembre, alle ore 18, con il conferimento del Premio fotografo dell’anno a Giulio Speranza che presenterà il suo ultimo lavoro “Majella Madre, la montagna degli uomini e dello spirito”. Per l’occasione sarà inaugurata la mostra dell’artista romano che rimarrà all’aurum fino al 20 dicembre.

Sabato 16 dicembre, dalle ore 9 alle ore 16, spazio al workshop “La fotografia analogica di grande formato con il banco ottico” a cura di Giulio Speranza. I lavori si concluderanno con esercitazioni pratiche che avranno come soggetto la struttura dell’aurum, la pineta dannunziana e il porto turistico.

Lunedì 18 dicembre, alle ore 18 ci sarà il convegno “Giuseppe Tontodonati e il cenacolo di via Ponte Rosso” coordinato da Licio Di Biase, con gli interventi di Mimmo Sarchiapone, Antonio Saia, Sergio Masciarelli, Raffaello Tontodonati e Daniela D'Alimonte.

Giuseppe Tontodonati rappresenta una figura di spicco nella storia culturale di Pescara. Nato il 2 febbraio 1917 a Scafa, si trasferisce a Pescara nel 1925, entrando in contatto con la realtà artistica locale e sviluppando forti interessi per la pittura e la poesia. Il suo impegno durante la Seconda Guerra Mondiale e il periodo postbellico, la sua attività nel panorama culturale bolognese, e la sua dedizione alla cultura abruzzese attraverso la poesia dialettale lo rendono una figura di notevole rilevanza.

“Abbiamo subito sposato con entusiasmo l’idea del direttivo del Premio Di Venanzio: la novità costituita dalla Pescara Photo Week, una serie di appuntamenti culturali di grande rilevanza destinati a catturare l’attenzione sia degli appassionati di fotografia che dei cittadini - dice l’assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota - L’occasione anche, grazie al convegno dedicato a Giuseppe Tontodonati, per riscoprire bellissime pagine della storia cittadina che sono state scritte in via Ponte Rosso. Il capoluogo adriatico diventerà un laboratorio permanente di ricerca e confronto per celebrare l’arte delle immagini”.

Il Premio di fotografia Tonino Di Venanzio 2023 è una manifestazione riconosciuta dalla Fiaf, promossa da Di Venanzio Optical in collaborazione con l’associazione Tonino Di Venanzio e il contributo di Kador, con l’Alto Patrocinio di Regione Abruzzo, i Patrocini di Città di Pescara - assessorato cultura e Comune San Valentino in Abruzzo Citeriore.