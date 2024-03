Ecomob Expo arriva a Pescara: la fiera della mobilità elettrica

Orario non disponibile

Dal 19 al 21 aprile arriva in città Ecomob Expo2024. “Per la settima edizione di Pescara, dal 19 al 21 aprile, l’area espositiva si espande ancora di più, fino ad arrivare alla vista mare - svelano gli organizzatori di Ecomob -. Forti dei numeri precedenti, più di 65mila visitatori, oltre 500 brand rappresentati e quasi 30 workshop organizzati nel tempo, confermiamo e rilanciamo l'interesse per temi ormai cruciali per il nostro vivere quotidiano”.

Nello scorso fine settimana si è svolta la Première Ecomob Expo in collaborazione con il Centro d’Abruzzo e grazie anche al patrocinio del comune di San Giovanni Teatino.

La settima edizione della fiera Ecomob si svolgerà in piazza della Rinascita a Pescara.