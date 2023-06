Notte bianca con Vincenzo Olivieri al Città Sant’Angelo Outlet Village

Giovedì 27 luglio Vincenzo Olivieri farà tappa al Città Sant’Angelo Outlet Village, in occasione della notte bianca, con il suo “Roba da Matti” Summer Tour 2023. Il noto comico proporrà tutto il meglio del suo repertorio, tra risate, canzoni, scherzi e divertenti monologhi. Sebbene la sua comicità sia fortemente improntata sul dialetto abruzzese, in un umorismo a forte caratterizzazione regionale, c'è da dire che Olivieri riesce a essere contagioso e coinvolgente grazie al suo grande carisma e alla sua altrettanto grande simpatia, e quindi come si suol dire riesce a farsi capire, eccome.



Nella nostra regione, da sempre, Vincenzo Olivieri va forte: chiacchierare con lui è, come sempre, l'occasione per farsi due sane risate, grazie alla sua simpatia e alla sua irresistibile verve. Gli chiediamo, parafrasando una sua vecchia battuta, se l'Abruzzo sia diventato più ospitale nonostante la presenza di paesi dai nomi inquietanti come Tagliacozzo, Scanno e Bomba; lui sta al gioco e risponde: «Sicuramente sì, anche se questi nomi mettono ancora paura a chi viene da fuori».

Lo spettacolo del 27 luglio promette una serie di sketches e monologhi irresistibili, al vetriolo, esilaranti, com'è da sempre nello stile di questo cabarettista pescarese. Senza dimenticare gli ormai leggendari scherzi telefonici, che offrono ogni volta la possibilità di inscenare al volo nuove gag, per via dell'imprevedibilità della situazione.