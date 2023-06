Vittorio Sgarbi riceve a Sant'Eufemia il "Cuore della montagna d'Abruzzo"

Domenica 2 luglio il centro storico di Sant'Eufemia a Maiella ospiterà la rassegna "Accendiamo il Medioevo". Ospite d'eccezione sarà il critico d'arte e sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che nell'occasione riceverà un premio: il "Cuore della montagna d'Abruzzo". Appuntamento alle ore 21 con la partecipazione di Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale, Federico Moccia, direttore artistico di "Accendiamo il Medioevo", Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella, Licio Di Biase, direttore organizzativo di "Accendiamo il Medioevo", e Francesco Crivelli, sindaco di Sant'Eufemia a Maiella.

Modera la giornalista Mila Cantagallo. Sarà presente uno stand di degustazioni di vini a cura dell'Aies - delegazione adriatica. Prima di questo importante appuntamento è prevista alle ore 18,30 un'esposizione di auto d'epoca a cura dell'Old Motors Club Abruzzo e alle ore 20,30 in piazza San Bartolomeo la pianista Orietta Cipriani in "Un viaggio musicale dal passato ai giorni nostri" con la partecipazione del tenore Alessandro Pento. Omaggio a Caruso. Ingresso libero.