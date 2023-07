Rubini, Cirilli e Moyano per lo Spoltore Ensemble 2023

La 41esima edizione dello Spoltore Ensemble si terrà dal 12 al 16 agosto tra largo San Giovanni e piazza D'Albenzio. Il direttore artistico è Giuliano Mazzoccante: "È un piacere per noi che lui guidi, coordini e profonda il suo sapere artistico nella gestione di questa manifestazione", ha detto al riguardo la sindaca Chiara Trulli, aggiungendo che "la programmazione è fondamentale. Spoltore Ensemble è un tratto identitario della nostra città".

E il maestro Mazzoccante ha aggiunto: "Quest'anno il leit motiv sarà l'emozione. Ho pensato a cinque forti emozioni diverse tra di loro, una per ogni sera. Spoltore si riempirà di qualità. Faremo un lavoro straordinario".

Si partirà da un omaggio a Ennio Morricone, "persona che ho avuto modo di conoscere anni fa nella sua semplicità", racconta Mazzoccante. In scena l'orchestra di Roma 3. Sarà omaggiato anche Alessandro Baricco. Ci sarà inoltre la sand artist Erika Abelardo, che farà "una cosa esclusiva per Spoltore", garantisce Mazzoccante. Suoneranno altresì i jazzisti Massimo Moriconi e Daniela Sepe con la voce di Emilia Sapuner.

Il 13 agosto il balletto di Roma proporrà uno spettacolo incentrato su Astor Piazzolla e ci sarà pure un omaggio di Chieti Classica. Il 14 sarà "una serata molto particolare con uno spettacolo intenso e divertente, scritto appositamente per lo Spoltore Ensemble", che vedrà sul palco Sergio Rubini, Federico Perrotta e i Virtuosi di Kiev: il titolo è "Racconti di fame e di amore". Seguirà un tributo a Frank Sinatra con Piero Di Blasio.

In piazza D'Albenzio per i più piccoli ci saranno Hotel Tordo', un mago con le bolle di sapone e spettacolo con i burattini. Il 15 agosto toccherà al chitarrista abruzzese Daniele Mammarella e a Gabriele Cirilli con un'anteprima nazionale del suo nuovo spettacolo. Si concluderà la serata con un concerto di musica rock n' roll insieme ai Fuzzy Dice. Inoltre ci saranno il comico di Zelig Francesco Arienzo e il trio jazz di Gianfranco Continenza.

L'ultima serata vedrà in scena il tanguero Pablo Valentin Mojano, coach dei ballerini di Ballando con le Stelle. Seguiranno i Terzacorsia - Floyd on the wing con un tributo ai Pink Floyd. Non mancherà, infine, il bassista jazz Maurizio Rolli.

L'assessore alla cultura Roberta Rullo ha concluso: "Crediamo molto in questa manifestazione, che per Spoltore è importantissima. Ci sarà anche uno spazio dedicato ai libri. Peppe Millanta, ad esempio, presenterà la collana "Comete e scie d'Abruzzo". E poi coinvolgeremo le associazioni del territorio con varie iniziative".