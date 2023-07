Raffaele Morelli presenta 'Voglio tornare al topless bar' allo stabilimento La Playa

Il medico legale Raffaele Morelli presenterà il libro 'Voglio tornare al topless bar' (All Around) in un aperitivo con l'autore alla terrazza dello stabilimento balneare La Playa venerdì 14 luglio a partire dalle ore 20,30. L'incontro sarà introdotto da Filippo Montefusco. Letture di Alessio Tessitore. Organizzazione a cura dell'associazione City Lights e di Blufactory. Per informazioni: 366/2669743. L'ingresso è libero.

Adolfo Maggi Mastrini, un giovane fisico, si reca negli Stati Uniti per delle conferenze. Dopo un viaggio in nave avventuroso in compagnia di un suo ex compagno di università di nome Agatino, a New York viene accolto da Rose, che ha il compito di fargli da guida nel tour americano. I due si innamorano e Maggi Mastrini finalmente si libera da quel difficile rapporto con l'altro sesso che lo attanaglia fin da ragazzo.

Nella metropoli americana Adolfo fa la scoperta dei topless bar. Ne rimane così colpito da decidere di abbandonare la fisica e aprire un primo topless bar a Little Italy con l'aiuto di Rose, che diventerà sua moglie e di Don Genesio, boss della mafia.

Raffaele Morelli è nato a Chieti nel 1954. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha svolto per anni l’attività di psicoterapeuta. Giornalista, cofondatore della rivista specializzata “Prospettive in psicologia” per la quale è stato membro del Comitato Scientifico. Ha pubblicato i romanzi “Insieme in paradiso” (2003) finalista del premio Città di Penne, “Il mistero di Celestino” (2013) classificato al primo posto del Premio Letterario Internazionale “Città di Martinsicuro”.

Ha pubblicato la silloge poetica “da Grimilde a Grimilde” (2009) e “Fiori d’Aspidistra” (2013). Vincitore di numerosi premi per la poesia, ha vinto con il racconto “Il viaggio” il premio del Contest Letterario Tesori d’Abruzzo (2015).