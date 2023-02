Al via la seconda fase del progetto "Pescara Leggiti Forte", per formare lettori ad alta voce

Al via il secondo appuntamento del progetto 'Pescara Leggiti forte', nato per formare lettori ad alta voce e sensibilizzare le giovani generazioni alla lettura, promosso da Movimentazioni e finanziato dal Centro per il libro e la lettura tramite il bando "Ad alta voce" del 2020. Tutti possono aderire: il secondo appuntamento del progetto è diretto a giovani dai 18 ai 35 anni domiciliati o residenti a Pescara e provincia e si concentrerà sulle tecniche di lettura ad alta voce a cura di Patrizia Volpe e degli esperti del Patto locale per la Lettura.

In questa fase sono previste due edizioni del corso: 30 ore di lezione (di cui 15 in aula e 15 in workshop) che si terrano sabato 25 e domenica 26 febbraio, sabato 11 e domenica 12 marzo a Pescara. La partecipazione al corso è gratuita, ed è possibile iscriversi fino al 24 febbraio. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 349/6216724 o scrivere all’indirizzo mail movimentazionieuropa@gmail.com. I partecipanti saranno inoltre protagonisti della maratona di lettura di "Pescara Leggiti Forte" il 21 aprile: un evento di 24 ore in cui si coinvolgeranno 100 lettori volontari in 100 posti nella città.

Il progetto

Il coinvolgimento del Patto Locale per la Lettura, la creazione di un’ampia rete costituita da associazioni organizzazioni e istituti scolastici, l’attivazione di sinergie con progetti e realtà già esistenti sul territorio, sono i presupposti su cui sono costruiti gli interventi di Leggiti Forte, che si configura come un progetto integrato, socializzante, inclusivo e partecipativo. È integrato perché coinvolge il Patto Locale per la lettura attraverso l’albo dei lettori volontari del Comune e la Rete civica permanente per la promozione del libro e della lettura. È socializzante perché punta alla massima accessibilità e diffusione del libro attraverso la messa a sistema di luoghi, lettori e letture collettive. È inclusivo perché promuove l’accessibilità dei soggetti deboli e svantaggiati. È partecipativo perché coinvolge l’intera cittadinanza. Destinatari diretti: 30 aderenti all’albo dei lettori volontari per la formazione avanzata; 30 cittadini under 35 per la formazione base; 150 studenti degli istituti superiori per i laboratori. Destinatari indiretti: cittadinanza, associazioni e enti locali

Obiettivi

Consolidare il Patto della Lettura e l’Albo dei lettori volontari; favorire la diffusione della lettura ad alta voce come strumento di cittadinanza attiva e inclusione sociale e culturale; favorire i rapporti di cooperazione tra tutti i soggetti della filiera del libro; avvicinare le persone, in particolare studenti e nuove generazioni, al piacere della lettura attraverso esperienze innovative; promuovere tra i cittadini e nella comunità educante la conoscenza del Cepell e delle sue attività; produrre e diffondere materiali didattici, bibliografici e risultati delle esperienze.

Le azioni del progetto

Organizzazione di corsi e laboratori per il potenziamento delle competenze specifiche nell’ambito della lettura espressiva ed animata ad alta voce tenuti e coordinati da formatori esperti. Ai partecipanti è richiesta la sottoscrizione di un patto di impegno a partecipare attivamente a Pescara Leggiti Forte con letture pubbliche. Animazione territoriale: organizzazione di Pescara Leggiti Forte, una vera e propria festa della lettura ad alta voce con l’obiettivo di animare Pescara con letture pubbliche intense diffuse sul territorio cittadino (strade, piazze, biblioteche, librerie, scuole, presidi socio-sanitari, carcere, circoli, negozi, uffici postali, mercati, spiagge etc.). 100 spazi read friendly, 100 letture, 100 lettori. Disseminazione: realizzazione e produzione di materiale didattico e bibliografico, di una piattaforma digitale, di incontri di diffusione dei risultati e di letture pubbliche nelle scuole e nei luoghi pubblici dei comuni della Provincia.