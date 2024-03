Beauty in art, Hope in the heart: il progetto-evento che parla di speranza ai bambini

Il 20 marzo si svolgerà, nell’istituto comprensivo Pescara 5, diretto dalla professoressa Daniela Massarotto, un evento di disseminazione del progetto “Beauty in art, Hope in the heart” con i genitori degli alunni coinvolti e alcuni rappresentanti del territorio.

Il progetto, svolto con partner europei di Italia, Polonia, Romania e Grecia, è nato dall’esigenza di sollevare lo sguardo dei bambini dalle sconcertanti immagini di guerra e violenza che permeano la nostra quotidianità, soprattutto in questi ultimi tempi.

L’intento è stato quello di parlare di speranza attraverso l’arte e la bellezza. Tutti i partner di progetto hanno sperimentato e manipolato lavori di grandi pittori, ma anche di artisti contemporanei che, partendo da situazioni “buie”, hanno tracciato nelle loro opere segni che conducono alla speranza; i partner si sono confrontati sui risultati delle loro ricerche attraverso meeting online che hanno creato molto entusiasmo e partecipazione.

Durante l’evento di disseminazione, gli alunni delle classi 2^ e 3^D del plesso di via Cavour, con i bambini della scuola di Santa Filomena sezione C e di via Gioberti sezione E presenteranno un calendario collaborativo realizzato con le riproduzioni creative dei bambini delle quattordici classi d’Europa che hanno partecipato al progetto.