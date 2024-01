Cerimonia conclusiva del concorso "Presepe e Poesia": il programma

Evento finale per la premiazione degli autori dei presepi e dei poeti che hanno partecipato al concorso "Presepe e Poesia", facente parte del progetto "Natale a Pescara" e patrocinato dall'assessorato alla cultura nella parrocchia "Beata Vergine Stella del Mare". Organizza l'associazione culturale "I Borghi Della Riviera Dannunziana".

Il comitato dei presepi e la giuria delle poesie hanno effettuato gli abbinamenti presepi/poesie e stabilito il risultato dei vincitori, ai quali saranno consegnate targhe offerte dal sindaco Masci e dall'assessore Carota, mentre gli altri partecipanti riceveranno medaglie ed attestati di partecipazione. Tutti gli iscritti sono dunque invitati a intervenire alla cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica 7 gennaio a partire alle ore 16 nella sala della parrocchia.

La manifestazione avrà il seguente svolgimento: prelievo del bambinello nel presepe sul mare e riconsegna in parrocchia; ascolto delle melodie degli zampognari; intervista allo scrittore Giovanni Assetta, autore del libro "Il presepista", sul tema: "Il presepe in casa, perché?"; recitazione delle poesie presentate al concorso; premiazioni. Come si legge in una nota, "la presenza di tanti iscritti alla cerimonia di chiusura di un evento molto impegnativo sarebbe gradita".