Patrizia Carrano presenta il libro “Tutto su Anna. La spettacolare vita della Magnani”

Sabato 25 marzo alle ore 18, al Mediamuseum - Museo del cinema, si terrà la presentazione del libro “Tutto su Anna. La spettacolare vita della Magnani” (Vallecchi Firenze Editore) di Patrizia Carrano, con l'introduzione di Federico Fellini. Ingresso libero. Modera l'incontro la giornalista Martina Riva, alla presenza della stessa autrice. L'evento rientra nell'ambito delle celebrazioni previste per i 50 anni dei Premi Flaiano.

Anna Magnani è stata una delle più grandi attrici italiane del XX secolo, nota per la sua intensità emotiva e la sua abilità nel rappresentare personaggi complessi e autentici. Nata a Roma nel 1908, ha iniziato la sua carriera come attrice di teatro negli anni '20 e '30, e in seguito è diventata una delle protagoniste del cinema italiano e internazionale.

Il suo stile interpretativo naturale e istintivo è stato particolarmente apprezzato da registi come Roberto Rossellini, con cui ha lavorato in "Roma città aperta" (1945), "Paisà" (1946) e "Germania anno zero" (1948). Ha anche recitato in film come "Mamma Roma" di Pier Paolo Pasolini (1962) e "La rosa tatuata" di Daniel Mann (1955), per cui ha vinto l'Oscar alla migliore attrice protagonista.

Magnani è stata una figura molto amata dal pubblico italiano, che l'ha sempre considerata un'icona di autenticità e passione. È stata anche una figura chiave nella promozione della cultura italiana all'estero, attraverso la sua partecipazione a numerosi film internazionali e la sua frequentazione di personalità del mondo dell'arte e della cultura. Anna Magnani è scomparsa nel 1973, ma il suo talento e la sua personalità hanno continuato a influenzare il cinema italiano e internazionale fino ad oggi.