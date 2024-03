Passeggiata con Riserva: la prima nel quartiere Pineta

Tornano le passeggiate organizzate dall’associazione Radici in Comune e la prima è stata organizzata per giovedì 28 marzo, come sempre in città.

La prima passeggiata sarà nel quartiere della Pineta, tra la Riserva regionale Pineta Dannunziana e viale Primo Vere. I partecipanti saranno accompagnati da Massimo Palladini (Italia Nostra Pescara), Anita Boccuccia (ass. Villini storici di Pescara), Giovanni Damiani (G.U.F.I).

Due ore circa per camminare e raccontare la storia e le caratteristiche naturali di una parte importante di città

L’appuntamento sarà al cancello lato Aurum della riserva ore 15.30.