Natale a Scafa: gli appuntamenti

Orario non disponibile

Quando Dal 08/12/2023 al 6/1/2024 da domani Orario non disponibile

Anche quest'anno la magia del Natale avvolgerà calorosamente Scafa. Tanti eventi per grandi e piccini accompagneranno le festività natalizie. L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, alle ore 18 si partirà con l'accensione di spettacolari luminarie artistiche che faranno scendere sul paese e sulle contrade quell'atmosfera d'incanto che solo il Natale riesce a creare. Inoltre, lungo tutto corso Primo Maggio ci saranno i commercianti locali che proporranno pietanze diverse per tutti i gusti: da castagne e vino a polenta con salsiccia, da cotiche e fagioli alle immancabili crepes alla nutella.

Il 15 dicembre alle ore 16 ci sarà invece Babbo Natale che, alla guida delle sue renne, porterà a spasso i bambini a bordo delle sue slitte. Il 20 dicembre verrà allestito in piazza Matteotti il palatendone che sarà sede di concerti, spettacoli, animazione per bambini, attività ludiche e tanti giochi. Il mese di dicembre si chiuderà con il tradizionale cenone di fine anno. Appuntamento con i bambini il 6 gennaio 2024 con l'arrivo della befana che chiuderà, come consuetudine, le feste.