I Mercatini di Natale animano Marina di Città Sant’Angelo

Marina di Città Sant'Angelo si prepara ad accogliere la magia del Natale con la prima edizione di "Natale a Marina". Dall'8 al 10 dicembre l'atmosfera magica delle festività si diffonderà tra Via Salara e Piazza Marina, trasformandole in un quartiere addobbato e ricco di tradizione, gastronomia e divertimento per tutti.

Il programma si annuncia infatti ricco di attrazioni per grandi e bambini, grazie alla collaborazione della chiesa di Sant’Agostino e dei commercianti della zona, che si sono messi a disposizione per realizzare un’iniziativa coinvolgente e divertente, in attesa del Santo Natale. Ecco allora all’orizzonte momenti di festa e tradizione, con giochi, animazione ed attrazioni per i bambini, che sperimenteranno uno dei momenti emozionanti nell’allestimento ed accensione dell’Albero di Natale in Piazza Marina. Gli adulti troveranno diverse occasioni allettanti tra le bancarelle e i food truck, dove potranno degustare leccornie, tra prodotti locali e delizie enogastronomiche.

Zucchero filato, panini con porchetta, wurstel e patatine, castagne e vin brulè sono solo alcuni esempi delle tante proposte per deliziare il palato di grandi e piccini. E per rispondere al significato più profondo delle Festività Natalizie, non mancheranno momenti di Riflessione e Generosità, grazie alle attività organizzate dalla Chiesa di Sant’Agostino.

Non solo festa, infatti, ma anche solidarietà. La domenica si concluderà con una Santa Messa animata dal Coro Melodie d'Abruzzo nella Chiesa di Sant'Agostino, seguita da un Concerto Natalizio e dalla Lotteria di Beneficenza, che si svolgerà sul sagrato della Chiesa. Il weekend "Natale a Marina" a Marina di Città Sant'Angelo rappresenta un'opportunità unica per immergersi nell'atmosfera natalizia, gustare le prelibatezze locali e condividere momenti di gioia e solidarietà.

PROGRAMMA

Chiesa di Sant'Agostino: mostra permanente di presepi, dall’8 dicembre al 7 gennaio

VENERDI 8 DICEMBRE

- Ore 16: Apertura mercatino, stand gastronomici e food truck (panini con porchetta, wurstel e patatine, caldarroste, crepes, zucchero filato e molto altro)

- Ore 16,30

Chiesa di Sant’Agostino: Ritrovo dei bimbi e sfilata verso la piazza Marina

Bar Blanco: merenda per i bimbi offerta (pane e Nutella)

Piazza Marina: Casa di Babbo Natale, Truccabimbi, Animazioni e Folklore

- Ore 17: Castagne e vin brulè

- Ore 19,30: Piazza Marina: Accensione dell’albero con allestimento da parte dei bambini e animazione di Babbo Natale

SABATO 9 DICEMBRE

- Ore 16: Apertura mercatino, stand gastronomici e food truck (panini con porchetta, wurstel e patatine, caldarroste, crepes, zucchero filato e molto altro)

- Ore 16,30: Bar Blanco: merenda per i bimbi offerta (pane e Nutella) e animazione di Babbo Natale

Castagne e vin brulè

Piazza Marina: Casa di Babbo Natale, Truccabimbi, Animazioni e Folklore

Castagne e vin brulè

- Ore 17: Natale Sport a Marina a cura delle Associazioni Sportive Angolane

I Maccabbarri gruppo folkloristico

- Ore 19,30: Chiesa di Sant’Agostino: Concerto natalizio di BN Gospel Choir & Frozen Band Dir. Gianni Golini

DOMENICA 10 DICEMBRE

- Ore 16: Apertura mercatino, stand gastronomici e food truck (panini con porchetta, wurstel e patatine, caldarroste, crepes, zucchero filato e molto altro)

- Ore 16,30: Piazza Marina: Casa di Babbo Natale, Truccabimbi, Animazioni e Folklore

Castagne e vin brulè

- Ore 17: Piazza Marina: Picchiatelli Orchestra itinerante

- Ore 18,30: Chiesa di Sant’Agostino: Santa Messa, animata dal Coro Melodie d’Abruzzo. Al termine, concerto natalizio

- Ore 19,30: Chiesa di Sant’Agostino (sagrato): Lotteria di beneficenza