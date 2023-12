La fanfara "La Dannunziana" si esibisce in via Pepe

La fanfara "La Dannunziana" dell'associazione nazionale bersaglieri di Pescara si esibirà sabato 23 dicembre, alle ore 10.30, in via Pepe. Il calendario delle iniziative promosse dal Comune per il periodo delle feste natalizie e di fine anno si arricchisce così di un altro appuntamento.

Nella zona sud, protagonista di una serie di eventi al circolo Aternino, al teatro Flaiano, all'Aurum e anche in Cattedrale e nella chiesa di San Luigi, arriva ora la musica de "La Dannunziana", che si è già esibita nei giorni scorsi in centro. I brani della fanfara allieteranno i cittadini e i commercianti della zona, accompagnandoli nelle ore che precedono il Natale.