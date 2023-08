Dante Marianacci, Licio Di Biase e Santino Spinelli nel weekend di "Cultura al Sole"

Continua la rassegna "Cultura al Sole", voluta dall’assessorato alla cultura del Comune di Pescara. L’obiettivo è quello di portare cultura in riva al mare, con eventi, appuntamenti musicali e artistici, presentazione di libri, teatro e iniziative che spesso trovano spazio al di fuori del contesto spiaggia. Le attività sono coordinate dall'Endas Abruzzo Aps, in collaborazione e in sinergia con tante realtà dell’associazionismo pescarese, in particolare con l’associazione Formart.

Per questo weekend si comincia venerdì 4 agosto a L’Ammiraglia con "Lidi d’Autore". In programma la mostra fotografica “Emotions” di Hugo C. Apolide a cura dell'Endas Abruzzo, dalle ore 10 alle ore 19, e l'esibizione musicale “Black and Blues” dalle ore 19 alle ore 20, sempre a cura dell'Endas Abruzzo.

Ancora venerdì 4 agosto, ad Hai Bin, si terrà dalle ore 18 alle ore 20 “Parola ai libri: letture e conversazioni” a cura dell’associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo in collaborazione con Pescaratutela/selfie e Logos Cultura. Gli autori che si avvicenderanno sono Dante Marianacci (foto), Vittorina Castellano, Daniela D’Alimonte, Licio Di Biase, Nicoletta Di Gregorio, Franca Minnucci, Maria Pia Pagani, Maria Gemma Pellicciotta, Ireneo Recchia e Santino Spinelli.

Sabato 5 agosto, infine, La Playa ospiterà dalle ore 6 alle ore 7:30 “Aspettando l’alba con la poesia: Gabriele d’Annunzio” e “Aspettando l’alba con la poesia: Giovanni Pascoli” a cura dell’associazione culturale "I Borghi della Riviera Dannunziana". Ingresso gratuito.