Giovedì 8 dicembre, a partire dalle ore 17, si terrà in piazza della Rinascita "Pescara illumina il Natale", cerimonia di accensione delle luminarie e dell'albero.

Come spiega a IlPescara.it l'assessore al commercio e al turismo Alfredo Cremonese, "L'8 dicembre partirà il Natale di Pescara. Avremo la filodiffusione e, contemporaneamente, inauguremo la pista di ghiaccio. Inoltre ci sarà l'accensione delle luminarie e dell'albero. Come da tradizione, abbiamo voluto creare degli eventi proprio in concomitanza della partenza delle feste, l'8 dicembre. Quest'anno abbiamo creato dei micro appuntamenti, a supporto del commercio, di particolare qualità. La stagione natalizia sicuramente garantirà alla città eventi di qualità, che si svolgeranno nel centro commerciale naturale per una ragione ben precisa: gli eventi che impatteranno in maniera importante sulla città si terranno, come dicevo, nel centro commerciale naturale perché lo stesso sarà "naturalmente" chiuso al traffico, permettendo di conseguenza queste attività. La scelta dell'amministrazione, infatti, è di evitare il più possibile di chiudere le strade perché ciò sarebbe un danno per il commercio in questo periodo, e noi invece il commercio lo vogliamo sostenere".

Cremonese spiega che "grazie al lavoro di tutti gli assessorati ci saranno eventi in tutte le parti della città per questo Natale. Abbiamo avuto un assaggio con il black friday, facendo numeri importantissimi. L'8 dicembre ci aspettiamo che tantissima gente si riversi sul nostro territorio e quindi l'invito è di venire a Pescara per assistere a spettacoli davvero belli ma, soprattutto, per farsi una passeggiata e guardare i nostri negozi che, con le loro vetrine, sono pronti ad affrontare questo Natale".