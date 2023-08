Blockchain beach 2023 al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano

Sabato 23 e domenica 24 settembre andrà in scena, al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, la Blockchain beach, l'evento di riferimento del panorama Blockchain. La due giorni racchiuderà player internazionali come Cosmos, The Sandbox e Cardano, nonché ospiti nazionali come Starting Finance e The Crypto Gateway.

Non mancheranno una startup battle con le migliori promesse del mondo blockchain e, infine, una festa in spiaggia tra musica, arrosticini e vino. L’evento è organizzato da Officina Defi con il supporto di Innovalley, dell'agenzia di sviluppo della Camera di Commercio Chieti-Pescara, e dall'Enterprise Europe Network.

La Blockchain è un'onda che sta travolgendo tantissimi settori, o la si cavalca o si viene travolti. La due giorni permetterà di formarsi, di conoscere persone e aziende che operano con e per la tecnologia blockchain nel mondo di coin, token, finanza decentralizzata e metaverso, in un ambiente confortevole tra mare, spiaggia e piscina.