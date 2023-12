La Banda di Babbo Natale e L'Allegra Compagnia arrivano a Villa Santa Maria di Spoltore

Indirizzo non disponibile

La Banda di Babbo Natale e L'Allegra Compagnia arriveranno a Villa Santa Maria il 22 dicembre per portare anche in questo borgo l'atmosfera della festa più importante della cristianità. L'associazione La Villa promette "dolci, caramelle e auguri" per tutti: cuore della giornata saranno i due concerti, il primo itinerante a partire dalle ore 17. con la Banda di Babbo Natale che da Largo della Villa raggiungerà le principali strade della contrada. Il secondo appuntamento è invece al Centro Polifunzionale, l'ex asilo, dove si esibisce L'Allegra Compagnia a partire dalle 20.30.

"Con questo appuntamento", sottolinea il sindaco Chiara Trulli, "manteniamo la promessa di celebrare il Natale in tutte le frazioni. Ringrazio il consigliere Stelvio D'Ettorre e tutta l'associazione La Villa per aver realizzato concretamente questa iniziativa, che sono sicura saprà aggungere un momento di serenità a queste feste". Sempre il 22 dicembre, ma a Cavaticchi, dalle ore 21 è previsto il concerto del Coro Polifonico Artabano Tassone.

Gli appuntamenti natalizi nei borghi di Spoltore riprenderanno poi dopo Santo Stefano con tre tombolate e concerti dalle ore 18: il 28 dicembre a Santa Teresa con tombolata e concerto del Coro Polyphonia diretto dal Maestro Gianni Golini, il 29 dicembre a Caprara con tombolata e concerto del Christmas Gospel Choir e il 3 gennaio a Villa Raspa con tombolata e concerto del coro Gospel Sound Machine diretto dal maestro Loris Medoro.