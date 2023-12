Torna "Babbo Natale in moto", organizzato dal moto club polizia di stato

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Si svolgerà sabato 23 dicembre la terza edizione del "Babbo Natale in moto", organizzato dal Moto Club Polizia di Stato, delegazione di Pescara. Il ritrovo sarà alle 9:30 da Enneci2 Dainese (via della Scafa, 23) a Città Sant'Angelo. Alle ore 11 ci sarà la partenza per un moto giro a Pescara, attraversando i luoghi più memorabili della città di D'Annunzio, fino ad arrivare all'ospedale Santo Spirito, dove i si doneranno i regali ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. Tutti i motociclisti partecipanti indosseranno il tradizionale abito di Babbo Natale, così da creare una nuvola rossa che invaderà la città.

"L'obiettivo è quello di regalare momenti di gioia e felicità a quei piccoli eroi, che fin dalla tenera età sono costretti ad affrontare già grandi battaglie. Ogni partecipante potrà portare con sé un regalo da donare che vada dalla fascia di età dagli 1 ai 15 anni. Una volta consegnati i regali, visiteremo la casa dell'Associazione genitori bambini emopatici, dove l'evento terminerà con un brindisi di buon Natale", spiega Loris Chiavaroli, referente della delegazione Abruzzo del Moto Club Polizia di Stato.

La manifestazione è aperta a tutti e si potrà partecipare con qualsiasi moto. L'evento si terrà in qualsiasi condizione meteo. Info: 320/0775345.