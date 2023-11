Avis e Mazì Arcigay insieme per la giornata mondiale contro l'Hiv

Al via la collaborazione tra Avis - donatori di sangue Pescara e Mazì Arcigay Pescara, nata dalla voglia di far conoscere la donazione di sangue e plasma, con particolare attenzione al tema della sessualità consapevole e responsabile. Il primo evento, frutto di questa partnership, sarà in occasione della giornata mondiale contro l’Hiv venerdì 1° e sabato 2 dicembre.

La giornata mondiale contro l'Aids, indetta ogni anno il 1º dicembre, è dedicata ad accrescere la coscienza dell'epidemia mondiale di Aids dovuta alla diffusione del virus Hiv. Dal 1981 l'Aids ha ucciso oltre 25 milioni di persone, diventando una delle epidemie più distruttive che la storia ricordi.

Nella sede dell'Avis Pescara saranno ospiti i volontari e le volontarie di Mazì Arcigay Pescara per la sensibilizzazione contro l'Hiv. È stato inoltre creato un form per tutti coloro che desiderano essere contattati per diventare donatori di sangue, consultabile sulle pagine social di Avis Pescara.