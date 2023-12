Torna all’Aurum il Premio “PescarArt 2023 Arti Visive” – Bianco e Nero, che quest’anno amplia i confini di uno straordinario caleidoscopio di suggestioni affiancando alle creazioni di autori di prestigio nazionale e internazionale opportunità di riflessioni visive e contemplative che andranno oltre la materia e le immagini per offrire agli addetti ai lavori e allo spettatore l’incontro stimolante con la vicenda di Francesca Alinovi, docente del Dams, Critica d’Arte e fotografa (in bianco e nero appunto), a 40 anni dal suo efferato assassinio. Saranno infatti esposti scritti e fotografie riconducibili alla figura della Alinovi, alcuni originali e una gran parte frutto del lavoro di Antonella Colaninno.

PescarArt è un appuntamento consolidato per autori e pubblico, avendo avuto negli anni la forza di osare nella ricerca e nel contempo di invitare a interrogarsi sul presente e sul significato attuale dell’opera d’arte. L’evento è organizzato dall’associazione culturale PescarArt&Co di Giancarlo Costanzo, quest’ultimo ne è il curatore, ed è sostenuto dall’assessorato alla cultura del Comune di Pescara che supporta dunque un Premio che a giusto titolo è da ritenersi un’occasione di crescita per il territorio e un momento centrale della proposta culturale dell’amministrazione. La formula del Premio, presieduto da Gian Ruggero Mazzoni, è quest’anno articolata nelle due sezioni “Pittura & Installazioni” e “Fotografia &Digitalart”; cuore della proposta artistica di Pescart 2023 resta - come in passato - la mostra dedicata ai “maestri” della arti visive.

"Credo fermamente – ha detto Graziano Costanzo – che la divulgazione dei valori fondati sulla cultura sia di fondamentale importanza per la nostra società. Oggi con Pescarart portiamo avanti un percorso che abbiamo iniziato molti anni fa e che finora ci ha dato grandi soddisfazioni in termini di apprezzamento degli addetti ai lavori di varie regioni del Paese, oltre che del pubblico".

Il vernissage di Pescarart2023 si terrà sabato 9 dicembre dalle ore 17 nella Sala Tosti dell’Aurum, con - nelle vesti di relatori - il presidente del Premio Gian Ruggero Mazzoni, e i docenti e critici d’arte Andrea Viozzi e Antonella Colaninno. Sono decine gli artisti che parteciperanno ed esporranno all’Aurum: in una buona parte dei casi si tratta di autori di fama o che già si stanno affermando nel panorama del Contemporaneo. Saranno presenti all’inaugurazione il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, interverrà a portare un messaggio di saluto il Maestro della scuola romana Enrico Manera.

Tra gli ospiti della rassegna figurano Matteo Basilè, Fabrizio Campanella, Stefano Schirato (foto) e Esteban Villalta Marzi.

PROGRAMMA DEL 9 DICEMBRE

PRESENTAZIONE

Sala Tosti - Sabato 9 Dicembre 2023 dalle ore 17:00 alle 18:00

MOSTRA E PREMIAZIONE

Sala Flaiano Sabato 9 Dicembre 2023 dalle ore 18:30 alle ore 20:30

PROIEZIONE FILM

“Ieri oggi sempre l’orfana” di Colombo/Roncato - Giovedì 14 Dicembre h 17:30

FINISSAGE MOSTRA

Di Gregorio/Malandra con A.Viozzi - Sala Alambicchi Sabato 16 Dicembre

h 17:30