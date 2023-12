Zucchero in concerto allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia

Si aggiunge anche Pescara alle date (cinque in tutto) di “Overdose d’Amore”, il tour negli stadi italiani di Zucchero “Sugar” Fornaciari che avrà luogo nell'estate 2024. Appuntamento il 2 luglio, alle ore 21, nello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. “Overdose d’Amore World Wild Tour”, in cui l'artista emiliano regalerà al pubblico grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la sua incredibile carriera ed esibendosi con i suoi più grandi successi, si aprirà con 3 date alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo, il 31 marzo e l’1 aprile 2024 per poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria e altri paesi in via di definizione, fino a toccare l’Italia per cinque imperdibili eventi negli stadi italiani (prodotti da Friends & Partners).

I biglietti per il concerto di Pescara, organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment, saranno disponibili dalle ore 14 di giovedì 7 dicembre sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita). Info: 0871 685020 e 085 9433361. Radio Italia è la radio ufficiale delle date italiane dell’Overdose d’Amore World Wild Tour. Frecciarossa è treno ufficiale del tour negli Stadi di Zucchero. Proseguono intanto fino al 17 dicembre i concerti speciali di Zucchero con Andrea Bocelli negli Stati Uniti. "Blues don’t care! Il blues non ha confini, non ha patria, non ha bandiere, se non quelle dell’anima. Di quello mi alimento per non schiantarmi il cuore”, ha dichiarato Zucchero.