The Original NewPort Gospel Singers in concerto al Circus

Sabato 18 novembre a Pescara si svolgerà il consueto appuntamento del "Progetto del Cuore", giunto alla sua quattordicesima edizione: la formazione corale "The Original Newport Gospel Singers" darà vita a un concerto gospel le cui voci si uniranno in segno di solidarietà per i reparti di terapia intensiva neonatale e neonatologia nido dell'ospedale Santo Spirito. L’evento ha al momento tutti i posti a disposizione riservati, grazie alla grande richiesta di partecipazione raggiunta già nei primi giorni di prenotazione.

Il Progetto del Cuore, ideato e promosso annualmente dalla medesima organizzazione di volontariato, consiste nel prestare la propria voce al racconto di una storia significativa e/o al supporto di una buona causa mediante un concerto gospel con relativa libera raccolta di offerte. Esso prende forma e persegue il suo obiettivo di Solidarietà grazie alla numerosa e generosa partecipazione di amici e appassionati di questo genere musicale.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, anche quest' anno l'associazione di volontariato, presieduta da Monica Marino, ha indirizzato la propria attenzione alle esigenze del reparto di terapia intensiva neonatale e neonatologia nido di Pescara, donando una particolare culla termica che permetterà il trasporto dei neonati tra i reparti per tutte le esigenze del caso.

L’evento si svolgerà nel ricordo e nel rispetto del desiderio del presidente della Fondatore Erminio Marino, medico anestesista-rianimatore del medesimo nosocomio, scomparso nel 2017, che per 11 anni è stato guida e promotore delle iniziative di solidarietà della stessa associazione. La direzione artistica e corale è affidata al maestro Mariagrazia Palusci. L'esecuzione corale è accompagnata musicalmente da Davide Martinelli (piano), Paride Marzuoli (tastiera), Francesco D'Alessandro (basso), Francesco Troiano (batteria) e Simone Di Marco (percussioni).