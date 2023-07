Sergio Cammariere Quartet in concerto a Pescosansonesco

Indirizzo non disponibile

Sergio Cammariere sarà di scena con il suo quartetto jazz a Pescosansonesco il prossimo 27 agosto, per un atteso concerto in piazza a partire dalle ore 21. L'evento è a ingresso gratuito.

Il cantautore calabrese, voce e piano, sarà accompagnato sul palco da altri tre talentuosi musicisti. In scaletta i suoi grandi successi ma anche i pezzi più recenti. Anche stavolta, dunque, Sergio proporrà i suoi brani più noti, intervallandoli con deliziosi assoli dei suoi talentuosi compagni di avventura.

Assolutamente da non mancare. D'altronde, un live di Cammariere è davvero imperdibile, con emozioni straordinarie che l'artista condividerà anche con il pubblico di Pescosansonesco, spalleggiato come sempre dalla propria famiglia di musicisti. C'è grande attesa, insomma, per questo "mitico" personaggio, che offre sempre delle performance memorabili.