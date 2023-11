Il violoncellista venezuelano Santiago Cañón-Valencia in concerto al teatro Massimo

Venerdì 17 novembre la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" presenta il recital del violoncellista venezuelano Santiago Cañón-Valencia, scelto come BBC Next Generation Artist nel 2022. In programma musiche di Johann Sebastian Bach, George Crumb, Damian Ponce de Leon e dello stesso Cañón-Valencia.

Il violoncellista, inoltre, nella mattinata di venerdì incontrerà gli studenti delle classi di violoncello del Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara. Il concerto si terrà al teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

Vincitore della Medaglia d’argento e del “Premio del pubblico” al XVI Concorso Internazionale Ciajkovskij 2019, dello Starker Foundation Award 2018 e terzo premio al prestigioso Concorso Internazionale Regina Elisabetta di Bruxelles 2017, Santiago Cañón-Valencia è considerato uno dei violoncellisti più promettenti della sua generazione.