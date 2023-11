Il Quartetto Mirus in concerto al teatro Massimo

Venerdì 1° dicembre la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" presenta il concerto del Quartetto Mirus. La formazione composta da Federica Vignoni e Massimiliano Canneto al violino, Riccardo Savinelli alla viola e Luca Bacelli al violoncello - interpreta la musica per quartetto d'archi composta da Igor Stravinskij, Ludwig van Beethoven e Franz Schubert.

Costituitosi nel 2008, il Quartetto Mirus nasce all’interno del progetto Sixe della Federazione Cemat di Roma. Dopo il perfezionamento all’accademia “Stauffer” di Cremona con B. Giuranna, viene scelto come Quartetto residente al Festival Autunno Musicale di Como. Nel 2010 viene selezionato da Walter Levin (Quartetto La Salle) alla Hochschule fur Musik di Basilea e nel 2013 conclude il master in musica da camera con Oliver Wille nella Hochschule fur Musik di Hannover. Nel 2009, viene premiato al “Concorso internazionale di musica da camera Papini” mentre l’anno seguente vince il premio Nuove Carriere “Rec & Play”, indetto dal Cidim di Roma.

Nel 2011, al concorso di musica da camera “Pergamenschikow”, patrocinato dalla Hochschule fur Musik “Hanns Eisler” di Berlino, ottiene il primo riconoscimento all’estero. Il suo debutto è avvenuto al Bologna Festival del 2009. Da allora, ha tenuto concerti presso le più prestigiose istituzioni italiane ed estere. Il Quartetto Mirus ha pubblicato per Tactus, suonato in diretta radiofonica per la Ndr tedesca e Rai Radio3 dai Concerti del Quirinale e collaborato con il maestro Brunello, il Quartetto Kuss, M. Perrotta, T. Lonquich, C. Zavalloni e M. Montalbetti. Dal 2018 partecipa al progetto Floema della Fondazione Promusica di Pistoia con incontri di musica da camera e dal 2020 viene promosso dal Cidim per la Circuitazione Musicale in Italia. I membri del Quartetto Mirus fanno parte dell’Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado.