Pescara Flute Orchestra al teatro Cordova: note natalizie con Geoff Warren e Marco Felicioni

Sabato 23 dicembre al teatro Cordova, diretto da William Zola, è in programma un concerto dedicato all’arte flautistica. L’evento è organizzato dall'associazione culturale "Il Canto del Vento", con il sostegno dell'assessorato comunale alla cultura. Per l’occasione si esibirà la Pescara Flute Orchestra con Geoff Warren (flauto solista) e Marco Felicioni (direttore e solista) al flauto moderno e agli strumenti storici ed etnici.

La Pescara Flute Orchestra, fondata da Marco Felicioni, è nata in seno al Pescara Flute Festival. Nel suo organico sono presenti tutti gli strumenti della famiglia del flauto, dall'ottavino al flauto contrabbasso. L'ensemble è formato da professionisti e soprattutto da giovani musicisti provenienti da tutta Italia. All'orchestra sono state dedicate composizioni da parte di vari autori contemporanei, pubblicate da rinomate case editrici ed eseguite in prima esecuzione assoluta.

Per l'edizione 2024 del Pescara Flute Festival, l'orchestra di flauti pescarese ha in programma la realizzazione di un'incisione discografica, con solisti di caratura internazionale e per una famosa etichetta discografica. Geoff Warren è un flautista e compositore britannico, a lungo attivo come musicista e insegnante nell'area di Londra.

Presente nel territorio italiano sin dagli anni '80, svolge attività concertistica soprattutto nell'ambito jazz ed è docente della cattedra di Flauto Jazz al Conservatorio di Ferrara. Marco Felicioni, flautista, docente e musicologo, è ricercatore di strumenti storici ed etnici da oltre trent'anni. Premiato in svariati concorsi nazionali e internazionali, ha ottenuto riconoscimenti per la sua poliedrica attività di concertista, compositore e direttore di orchestre giovanili.