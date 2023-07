Omar Faye Gawane e Don Tino tra gli artisti di "Acapulco Beach reggae"

Si chiama "Acapulco Beach reggae" e sarà un vero e proprio festival, con esibizioni live dalle ore 16 all'una di notte. Sabato 29 luglio andrà dunque di scena il reggae ad Acapulco Beach, a Pescara: si alterneranno numerosi artisti e sound system, della scena locale e non, per celebrare in spiaggia le note allegre ma consapevoli della musica in levare.

Tra gli artisti presenti anche Don Tino (al secolo Tino Cicchelli), cantante e promoter pescarese noto anche fuori dai confini regionali, con numerosi album e singoli con la sua band storica Maga Dog. Inoltre sarà presente Omar Faye Gawane (foto), artista senegalese, membro degli ex Jamafrica e ideatore della serata. A esibirsi saranno anche artisti come Mc Laye, Davidone, King Mama Dabadab e tanti altri. Ingresso gratuito.