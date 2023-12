Al Loft 128 di Spoltore il 21° Natale di Vasco con i Kom

Prezzo non disponibile

Sarà ancora il Loft 128 di Spoltore a ospitare il Natale di Vasco con la tribute band dei Kom, capitanata da Mirco Salerni. Per il 21° anno consecutivo (interrotto solo nel 2020 a causa della pandemia) il gruppo torna ad omaggiare Vasco Rossi, per la gioia dei suoi innumerevoli fan provenienti da tutto il territorio nazionale. Non resta dunque che prepararsi all'energia del più grande evento di Natale dedicato al 'Blasco'.

Il 25 dicembre si scatenerà una notte di puro divertimento, che farà tremare le pareti e i cuori di tutti i fan del rocker di Zocca. L'evento che il leader Mirco Salerni regala con impegno e devozione ai fan, che arrivano ogni Natale da tutta Italia registrando numeri record, trasforma il concerto in una splendida coreografia di anime fragili dal cuore rock.

I Kom presenteranno, come ogni Natale, la nuova scaletta, i nuovi arrangiamenti, non mancheranno gli ospiti e una bella notizia che contraddistinguerà la nuova stagione 2024. Nel 2000, tra le mura dell'indimenticabile e storico locale del "Mister Foggy", nasce con "La Combriccola del Blasco" uno degli appuntamenti più attesi dell'anno da tutti i fan del Vasco nazionale: il Natale di Vasco. Mirco Salerni porta ogni anno l'appuntamento solo nei migliori locali, facendo sentire i fan come a un vero concerto. Anno dopo anno l'evento fa sempre più rumore, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori.

Nel 2014, un anno dopo la nascita dei Kom, il Natale di Vasco approda al Loft 128, che ne fa un suo evento esclusivo. Come d'abitudine, anche quest'anno verrà presentata la nuova scaletta che accompagnerà i Kom per tutto il prossimo anno. Le sorprese, però, non finiscono qui: oltre alla nuova scaletta ci saranno sorprese che lasceranno tutti senza fiato.