Mary Lattimore: concerto per arpa ed elettronica allo spazio Matta

Si terrà il prossimo sabato 2 marzo l’evento con Mary Lattimore, musicista in concerto per arpa ed elettronica, allo spazio Matta.

Arpista originaria della Pennsylvania, lavora con gli ambienti di musica classica ma si sente perfettamente a suo agio con sound contemporanei underground. Con la sua arpa e l’ausilio di sottili e calibrati innesti di elettronica, la Lattimore realizza una ambient music languida, lunare e ovattata, in cui è bellissimo perdersi.

“Goodbye, Hotel Arkada” è il titolo del suo ultimo lavoro; un album in cui Mary ha chiamato a raccolta suoi eroi musicali come Lol Tolhurst (The Cure), Rachel Goswell (Slowdive) e Roy Montgomery nonché spiriti affini e collaboratori di lunga data quali Meg Baird, Samara Lubelski e Walt McClements (Lonesome Leash). L’Hotel Arkada del titolo è un albergo su un’isola croata visitato dalla Lattimore poco prima che i suoi ambienti e arredi vecchio stile fossero smantellati e sottoposti ad un’aggressiva opera di modernizzazione. Un disco sul cambiamento e sulla perdita, celebra e “piange” la tragedia e la bellezza dell’effimero, di quello che viene vissuto e non più ritrovato nel tempo.

L’evento rientra nella rassegna di teatro, danza, musica e altri linguaggi, giunta alla nona edizione “Matta in scena, promossa da Spazio Matta – rete Artisti per il Matta, all’interno del programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara, grazie anche al contributo della fondazione Pescarabruzzo e in convenzione con soci Coop Alleanza 3.0.

Sabato 2 marzo debutta la sezione musica, a cura di Flavia Massimo.