La pianista Maria Gabriella Castiglione in concerto all'Aurum per la giornata della memoria

In occasione della giornata della memoria, in collaborazione con il Premio Borsellino, la pianista pescarese Maria Gabriella Castiglione terrà un concerto evento sabato 27 gennaio all'Aurum, con ingresso gratuito. Musiche di Chopin, ricordando il film "Il Pianista", e da "Schindler's list" con l'immancabile bambina con il cappottino rosso. Ci sarà inoltre la lettura di importanti testi di Anna Frank, Primo Levi e Salvatore Quasimodo.

Ma Castiglione omaggerà anche Sergej Rachmaninov in onore all'Armata rossa che ha spalancato i cancelli di Auschwitz nel 1945. Saranno tanti i simboli presenti nella serata, tra candele, pietre e numeri di serie. Hanno annunciato la loro presenza il presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, Tommaso Navarra, ed il responsabile del Premio Borsellino, Leo Nodari. Un appuntamento, dunque, da non perdere, molto profondo e denso di contenuti. Per non dimenticare.