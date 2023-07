Il grande bassista Marcus Miller pronto a stregare il Pescara Jazz

Domenica 16 luglio il Pescara Jazz 2023 ospiterà il grande bassista Marcus Miller, accompagnato sul palco da Anwar Marshall, batteria; Donald Hayes, sax; Xavier Gordon, tastiera; Russell Gunn, tromba. Marcus Miller è indubbiamente uno dei musicisti contemporanei più influenti. All’apice del successo da oltre 30 anni, è stato 2 volte vincitore dei Grammy Award (Usa), nel 2013 ha vinto l’Edison Award (Olanda), vincitore nel 2010 del Victoire du Jazz (Francia) e nel 2013 è stato nominato come Artista per la Pace dall’Unesco.

Il suo inconfondibile suono di basso può essere ascoltato in un illimitato elenco di successi, da “Just The Two Of Us” di Bill Wither a “Never Too Much” di Luther Vandross, nei brani di Chaka Khan, David Sanborn, Herbie Hancock, Eric Clapton, Aretha Franklin, George Benson, Elton John e Bryan Ferry, per citarne alcuni.

Con il suo stile unico – una combinazione di funk, groove, soul e un profondo purismo tecnico – Miller è diventato uno dei migliori punti di riferimento per bassisti jazz, R&B, fusion e soul. Il Bass Player Magazine l’ha inserito nella top ten dei bassisti jazz contemporanei. In aggiunta a questi successi, Miller ha una ricca ed eccezionale serie di collaborazioni che includono 15 anni da autore e produttore con Luther Vandross, che ha avuto il suo apice con “Power Of Love / Love Power”. Il singolo è stato al 1° posto della classifica R&B e vincitore nel 1992 del Grammy per l’R&B vocal.