Mammarella & Mascetta duo al teatro Michetti di Tocco da Casauria per Adrimusic

A Tocco da Casauria si conclude "Adrimusic", rassegna curata da Angelo Valori: il 18 novembre appuntamento con Daniele Mammarella & Christian Mascetta duo. Christian Mascetta e Daniele Mammarella presentano due modi di suonare la chitarra che si incontrano in un unico concerto. Lo stile chitarristico, ormai indistinguibile, di Christian e la tecnica fingerstyle di Daniele si fonderanno per dar vita ad uno stile unico, contornato dall'uso di strumenti folkloristici ricercati, creando un repertorio basato su brani originali e riadattamenti strumentali.?

Seguirà “Manuel Trabucco meets Fabio Della Cuna trio”. Il Fabio Della Cuna trio che apre la rassegna, propone un approccio innovativo alla scrittura e al concetto di Interplay, risultato di una ricerca condivisa dei tre componenti e in questo concerto, con la partecipazione di Manuel Trabucco, apre un ulteriore canale comunicativo, offre ulteriori variabili nell'equazione dell'improvvisazione collettiva.

Il sassofonista Manuel Trabucco, classe 1986, allievo di Gianluca Esposito all’Accademia Musicale Pescarese, dopo aver vinto una borsa di studio per il Berklee College of Music di Boston è stato scelto per far parte dell’Umbria Jazz Award Group, con cui ha suonato all’Umbria Jazz Winter, e per rappresentare l’Italia all’European Jazz School ad Hessen, in Germania. Con la voce del suo sax contralto in questo concerto trasforma il sound del trio Della Cuna e permette un'interessante stratificazione sonora tra i due sassofoni. Biglietti acquistabili sul circuito CiaoTickets, per info contattare il numero 329.3201387331.