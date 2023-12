Il pianista Leonardo Pierdomenico suona Ciaikovskij e Rachmaninov al Flaiano

Sabato 16 dicembre, all’Auditorium Flaiano, il Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara saluterà il pubblico prima delle vacanze di Natale con un concerto che vedrà in programma la suite tratta dal balletto “Lo schiaccianoci” di Ciaikovskij e il Concerto n.2 per pianoforte e orchestra di Rachmaninov.

Solista per l’occasione, il pianista abruzzese Leonardo Pierdomenico vincitore del premio della giuria “Raymond E. Buck” al concorso pianistico internazionale Van Cliburn 2017. Siamo giunti a metà stagione e restano 8 appuntamenti nel cartellone che si concluderà ad aprile 2024. Il sipario si riaprirà il 13 gennaio con un concerto particolare che vedrà in scena The Bass Gang, un poker di contrabbassi con quattro tra i migliori contrabbassisti della scena internazionale.

Se la stagione concertistica al Flaiano si fermerà per il periodo natalizio, non ci sarà pausa per altre iniziative sempre a firma Colibrì. Due saranno infatti gli appuntamenti all’Emmet Club, il live music club che ha fatto irruzione sulla scena musicale della città con diversi concerti in questi primi mesi, molti dei quali andati sold out.

Il 27 dicembre sarà la volta delle Satin Dollz, tre cantanti, pin up girl, in un’atmosfera d’altri tempi incanteranno il pubblico dell’Emmet con un repertorio memorabile. Il 29 dicembre lo show Quei Motivetti (voce, pianoforte, contrabbasso, batteria e sax) racconterà Nicola Arigliano a cento anni dalla nascita. Per informazioni riguardo i concerti e la biglietteria è possibile chiamare il 328.3638738 dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18), www.diyticket.it.

Punti vendita: Arte Pentagono - Via Trento, 20 Tel. 085 27955, Centro Abaton - Via Caravaggio, 127 Tel. 085 382125, Cartolibreria Bovio - Viale Bovio, 126 Tel. 085 4225735, Outlet Città Sant’Angelo Village (sede) Tel. 328 3638738.