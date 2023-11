Jazz 'n Fall 2023 con Ron Carter, Richard Galliano e Chris Potter

Grande attesa a Pescara per il ritorno dei protagonisti della scena internazionale del jazz con i tre concerti di Jazz 'n Fall. La ventitreesima edizione della rassegna, organizzata dalla società del teatro e della musica "Luigi Barbara" con la direzione artistica di Lucio Fumo, ospita Chris Potter Circuits (9 novembre), Richard Galliano (10 novembre) e Ron Carter Foursight (14 novembre). I concerti si terranno tutti al teatro Massimo.

Esperienza e senso per la novità si intrecciano nella nuova edizione di Jazz 'n Fall. L'esperienza del caposcuola, del musicista che ha saputo "inventare" nuove strade espressive. L'esperienza di chi è stato protagonista della storia del jazz con i lavori a proprio nome e le prestigiosissime collaborazioni.

L'esperienza accumulata - e restituita sotto forma di intuizioni e improvvisazioni - da musicisti presenti ormai da molti anni in maniera importante sulla scena come Renée Rosnes, Chris Potter o Eric Harland. Il senso per la novità rappresenta poi una sorta di costante nelle carriere di musicisti come Ron Carter, Richard Galliano e Chris Potter, un terminale verso cui scaricare energia musicale e idee, lo spunto che ha fatto scaturire e forgiato le esperienze a cui si faceva cenno sopra.