Gospel Sound Machine in concerto all'Aurum per l'Avis

Un grande evento dell'Avis Pescara per sensibilizzare sempre di più alla cultura della donazione di sangue. Stavolta è una forma di sensibilizzazione diversa da tutte le altre sperimentate sino ad ora, perché lo si farà attraverso la musica.

L'occasione imperdibile è venerdì 5 gennaio con il concerto intitolato "Christmas Inside" che si terrà nella sala D'Annunzio dell'Aurum insieme ai Gospel Sound Machine, il cui presidente è Rinaldo Spinozzi. Il maestro è invece Loris Medoro (direttore anche del Puccini e del coro del venerdì santo di Chieti).

E un gruppo composto da Stefano Agusto (batteria), Gianni Del Giudice (basso), Antonio Cipollone (chitarra elettrica), Daniele Buccella (chitarra acustica), Nicola Di Nardo (tastiere), Paolo Basco (percussioni). L'ingresso è gratuito per tutti, donatori e non donatori.

Il presidente di Avis donatori di sangue Pescara, Marco Cozza, dichiara: "Questa è una manifestazione a cui teniamo molto. Ed è indubbiamente un grande sforzo organizzativo, per il quale ringrazio tutti i nostri collaboratori che si sono prodigati per la riuscita. Con la speranza e l'obiettivo di riuscire a far passare il messaggio che si può fare festa, ballare e cantare, ma senza dimenticare che bisogna sempre avere un pensiero rivolto a chi ha più bisogno. E la donazione di sangue resta un punto fondamentale nella solidarietà collettiva".