Giusy Ferreri in concerto gratuito a Manoppello Scalo

Il prossimo 9 settembre, in occasione della festa di Sant'Antonio e San Pancrazio, Giusy Ferreri si esibirà a Manoppello Scalo per l'unica tappa abruzzese del suo tour estivo 2023, prodotto e organizzato da Friends & Partners. Ingresso libero, appuntamento in piazza Zambra a partire dalle ore 21. L'artista siciliana, messasi in luca a X Factor con "Non ti scordar mai di me", proporrà tutti i suoi più grandi successi.

Tra i pezzi di Giusy Ferreri ricordiamo anche "Roma-Bangkok" con Baby K, “Jambo” e "Miele" (portata in gara a Sanremo 2022), nonché alcune cover come “Ciao Amore Ciao” di Luigi Tenco, con il quale duettò virtualmente, “Estate” di Bruno Martino e “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, scelta come singolo di lancio del secondo album "Fotografie". Giusy sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Dal clamoroso esordio del 2008 ad oggi, la Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 18 dischi di platino. Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato la sua capacità di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Novembre”, “Il mare immenso”, “Ti porto a cena con me”, “Partiti adesso” e “Volevo te”.

Una vita segnata, inoltre, da importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione e Bungaro, senza dimenticare Linda Perry, autrice internazionale ed ex leader dei 4 Non Blondes.