Il festival internazionale “Days of Percussion” torna dopo il Covid e si sposta al conservatorio

Spegne le sue venti candeline e cambia location il festival internazionale “Days of Percussion” con il concorso “Italy Percussion Competition”. La kermesse dedicata al mondo delle percussioni, organizzata dall’associazione culturale Italy Pas, con la direzione artistica dei maestri Antonio e Claudio Santangelo, animerà il conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara dal 29 agosto al 3 settembre.

«Ringrazio il presidente Maurizio Di Nicola e il direttore Alfonso Patriarca per il pieno appoggio al nostro progetto interazionale, che continua a ottenere riconoscimenti dal mondo artistico e didattico», ha sottolineato Antonio Santangelo, presidente di Italy Pas. «La cultura è la forza di un popolo! Nel nostro caso, un popolo di appassionati di questi strumenti meravigliosi che l’associazione Italy Pas, anche se in minima parte, contribuisce a rendere visibile anche ai non addetti ai lavori».

La kermesse torna quest’anno in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19. Una full immersion nel mondo delle percussioni che racchiude «quattro aspetti fondamentali»: didattico con il concorso di composizione ed esecuzione; culturale con le master classes; artistico con i concerti tenuti da musicisti di fama internazionale; turistico con la presenza di studenti, genitori, docenti e appassionati, provenienti da tutto il mondo.

Dal 29 agosto studenti di prestigiosi conservatori e università di tutto il mondo, dall’America all’Uzbekistan, si sfideranno a colpi di bacchette nelle categorie “marimba”, “timpani” e “composizione”.

La sei giorni è patrocinata dal ministero del turismo e ha l’alto patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia e del Comune di Pescara. La manifestazione ha ricevuto, nelle trascorse edizioni, medaglie dalle presidenze della Repubblica, del Senato e della Camera.

Giurati, oltre che protagonisti di concerti e master classes, saranno gli artisti internazionali N. Jovan ?ivkovi? - Pei-Ching WU - Eric Sammut - Tatiana Koleva - Claudio Santangelo, Nick Woud - Shiniti Ueno - Claudio Romano - John Psathas - Julie Spencer - Todd Ukena - Luigi Morleo, Richard LeVan, Paolo Cimmino. Luigi Morleo e Tomasz Herisz (vincitore del contest “Io partecipo da casa”, organizzato durante la pandemia).

I concerti saranno ospitati ogni sera, dal 29 agosto al 3 settembre, nell’Auditorium del Conservatorio, a partire dalle ore 19,15. I biglietti sono acquistabili nella segreteria dell’Italy Pas di viale Bovio n° 298 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (costo dei ticket d’ingresso: 10 euro; ridotto studenti: 5 euro).

PROGRAMMA

29 - Martedì

h. 19.15 - 1^ parte - “Opening Festival “Presentazione al pubblico di tutti gli artisti e concorrenti”

2^ parte - Pei-Ching WU / Taiwan (Marimba & Percussion Ensemble)

30 - Mercoledì

h. 19.15 - 1^ parte - Tomasz Herisz (Polonia) - Vibrafono

2^ parte - Paolo Cimmino (Italia) - Frame drums & Percussion Ensemble

31 - Giovedì

h. 19.15 - 1^ parte - Luigi Morleo (Italia) - Percussioni orientali, Vibes & Tape

2^ parte - Nebojsa J. Zivkovic (Serbia) - Marimba & Percussion Ensemble

01 - Venerdì

h. 19.15 - 1^ parte - Tatiana Koleva (Bulgaria) - Marimba & Percussion Ensemble

2^ parte - Eric Sammut (Francia) - Marimba & Percussion Ensemble

02 - Sabato

h. 19.15 - Claudio Santangelo (Marimba) e Antonio Santangelo (Direttore). Quintetto d’Archi, Pianoforte e Percussion Ensemble

03 - Domenica

h. 19.15 - Concerto e premiazione dei vincitori dell’Italy Percussion Competition (20^ edizione). Ingresso libero fino a esaurimento posti