I DisCanto in concerto al Piccolo Teatro Orazio Costa

Appuntamento con il duo di musica popolare DisCanto giovedì 4 gennaio alle ore 21 nel Piccolo Teatro Orazio Costa; sul palco dello spazio diretto dall'attore e regista Domenico Galasso si esibiranno Michele Avolio, voce, chitarra e bouzouki con Micaela Faiella, flauto e voce.

La voce antica e le radici profonde della tradizione popolare abruzzese sono le fondamenta sulle quali DisCanto costruisce, e ricerca, nuove sonorità in grado di far rivivere un patrimonio culturale che altrimenti andrebbe disperso. Arricchitosi negli anni grazie a tante testimonianze e al contributo di studiosi ed esperti, il vastissimo repertorio contiene canti della tradizione orale ricercati a partire dagli anni ’70, rielaborati e riproposti in modo originale insieme a brani nuovi legati comunque a tematiche, vecchie e nuove, del territorio abruzzese.

Canti di lavoro, incanate, serenate, ninne nanne, filastrocche, orazioni, canti a dispetto, salterelli e brani d’autore vengono proposti, grazie alla sensibilità dei musicisti coinvolti, in diverse forme di concerto/spettacolo offrendo sempre agli ascoltatori un ampio quadro rappresentativo delle varie espressioni della cultura popolare d’Abruzzo.